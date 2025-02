27-Jähriger stürzt in Bergneustadt mit Auto in die Tiefe und landet vor Wohnhaus

(wS/red) Bergneustadt 04.02.2025 | Ein 27-jähriger Autofahrer ist am Montagabend, 3. Februar, bei einem schweren Unfall in der Marktstraße mit seinem Seat Ibiza vier Meter in die Tiefe gestürzt. Der Wagen überschlug sich und landete vor einem Wohnhaus. Trotz des fehlenden Sicherheitsgurts blieb der Fahrer schwer verletzt, aber nicht lebensbedrohlich.

Der Mann konnte noch selbst den Notruf absetzen und wurde vom Hausbesitzer aus dem Wrack befreit. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle, der Fahrer wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Ursache des Unfalls ist noch ungeklärt. Der Gesamtschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

