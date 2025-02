Showdown in der Stählerwiese: TuS Ferndorf kämpft um den Klassenerhalt!

(wS/Red) Ferndorf 13.02.2025 | 🆘 „Abstiegskampf auf Messers Schneide“: TuS Ferndorf muss liefern!

Endspiel im Abstiegskampf: Ferndorf gegen Essen – Alles oder Nichts!

Es ist angerichtet! Am Samstag wird die Stählerwiese zum Schauplatz eines echten Abstiegskrimis, wenn der TuS Ferndorf auf TUSEM Essen trifft. Zwei Teams, eine Bilanz: 16:20 Punkte. Zwei Punkte fehlen auf den ersten Nichtabstiegsplatz. Der Unterschied? Nur das Torverhältnis – Ferndorf mit -17, Essen mit -35. Doch das ist nicht die entscheidende Zahl. Nein, die eigentliche Wahrheit ist: Essen hat in dieser Saison noch kein einziges Auswärtsspiel gewonnen. Null!

Hungrige Wölfe gegen den Heimkampfgeist

Nun könnte man sagen: Warum sollte sich das ausgerechnet jetzt ändern? Doch wer das glaubt, macht es sich zu einfach. Essen wird kämpfen, wie ein Rudel hungriger Wölfe, sie werden rennen, kratzen, beißen. Denn der Abstiegskampf ist kein Ort für Schönspielerei – hier zählt nur purer Wille!

Schicksalsspiel für Ferndorf

Und Ferndorf? Die Bilanz gegen Essen ist düster. Zwölf Duelle, elf Niederlagen. Auch das Hinspiel in Essen wurde unnötig hergeschenkt. Doch jetzt, hier, in der eigenen Halle, muss alles anders werden! Denn die Stunde der Wahrheit naht – Ferndorf muss alles geben, denn der letzte Heimsieg war am 17.11.2024. Jetzt oder nie!

Verletzungssorgen als Härtetest für den Kampfgeist

Doch Ferndorf geht geschwächt in dieses Duell. Verletzungssorgen lassen Trainer Ceven Klatt fast verzweifeln: Fanger, Hideg, Herzig – der Rückraum ist ausgedünnt bis an die Schmerzgrenze. Am Kreis fehlt Würz, auf Rechtsaußen Schikora. Und trotzdem gibt es keine Ausreden. Jetzt zählt nur Kampfgeist! Jetzt geht es um alles oder nichts!

Trainer Klatt fordert eine Reaktion

Trainer Ceven Klatt: „In Dormagen hätte ich mir schon eine andere Leistung erwünscht und wir haben das natürlich auch von uns erwartet, aber das war leider nicht so. Das haben wir jetzt in dieser Woche aufgearbeitet und jetzt schauen wir nach vorne auf das Spiel gegen TUSEM Essen. Da wollen wir dann die Dinge besser machen, die wir gegen Dormagen nicht gut gemacht haben und uns da von einer anderen Seite präsentieren. Uns erwartet gegen TUSEM Essen eine sehr kampfstarke Mannschaft, eine Mannschaft, mit der wir im Hinspiel große Probleme hatten. In dem tollen Saisonstart war das der schwarze Fleck auf der weißen Weste. Wir verlieren mit fünf und schaffen es, auch nur Tore zu werfen, was dann auch wieder für die Abwehr von TUSEM spricht. Sie haben sehr gute Außen, über die sie auch häufig zum Erfolg kommen. Ich denke, Dreh- und Angelpunkt im Spiel ist Nils Homscheid, von dem sehr viel ausgeht. In der Abwehr ist es schon Wilhelm und Szczesny, aber auch Wolfram, die es da schaffen, für eine ordentliche Kompaktheit zu sorgen, und da müssen wir sehen, dass wir die Jungs da in Bewegung kriegen.“

„Unser Neuzugang Malte Nolting wird uns definitiv in der Abwehr weiterhelfen und wird uns da eine gute Unterstützung sein. Es war am letzten Wochenende auch sehr schwer, entsprechende Alternativen für den Innenblock zu stellen, und da wird Malte definitiv eine Lücke schließen. Ich glaube schon an die Qualität unserer Jungs, die es letzte Woche nicht geschafft haben, eine gute Leistung zu bringen, da müssen wir uns jetzt von einer anderen Seite zeigen. Wir müssen weniger Fehler machen und in der Abwehr konsequenter sein, und das betrifft jeden, der vergangenen Freitag in Dormagen gespielt hat.“

„Zum Kader: Ich gehe davon aus, dass wir Gabriel Viana wieder komplett zur Verfügung haben werden, der sich ja, entgegen unserer Absprache, letzte Woche aufgrund der roten Karte für Fabian Hecker wegen mangelnder Alternativen zur Verfügung gestellt hat. Mit Malte haben wir einen Spieler mehr, und ich hoffe auf einen Einsatz von Julius Fanger. Da bin ich schon zuversichtlich, dass das bis zum Spiel reichen sollte. Und bei Daniel Hideg steht noch ein Fragezeichen, da müssen wir sehen, was die Trainingswoche bringt, was da geht oder was nicht geht. Paul Schikora wird definitiv nicht spielen, Philip Würz sowie Fynn Herzig werden ebenso nicht spielen. Durch den Ausfall von Paul Schikora kann und wird auch Fabian Hecker eingesetzt werden. Ich hoffe nicht, dass wir die erste Mannschaft wären, die zu Hause gegen TUSEM Essen verliert, da darf die Serie gerne noch ein Spiel weitergehen.“

Die letzte Chance: Ferndorf muss liefern!

Die Jungs wissen, was auf dem Spiel steht. Die Hütte wird brennen. Ein Sieg ist Pflicht – denn eins ist klar: Wir wollen nicht im Keller feststecken. Wir wollen den Befreiungsschlag. Keine Ausreden, kein Zögern, jetzt zählt nur noch der unbedingte Wille! Also, Ferndorf, alles raushauen! Es ist Zeit für Leidenschaft. Es ist Zeit für Emotionen. Es ist Zeit für den Kampf ums Überleben in der Liga! Zeigt Herz, zeigt Kampfgeist, holt euch diesen verdammten Sieg!

