4Fachwerk-PM: „Lust auf Meer“ – Ausstellungseröffnung mit Werken von Sabine Lagin in Freudenberg

(wS/4f) Freudenberg 10.03.2025 | LUST AUF MEER – Kunstwerke von Sabine Lagin werden für optisches „Meeresrauschen und Strandkorb-Feeling“ im Alten Flecken sorgen. Sie zeigt ihre Bilder im 4Fachwerk-Museum.

Sabine Lagin erliegt immer wieder ihrer Sehnsucht zum Meer: Die magischen Elemente des Was

Fotos: 4Fachwerkers mit ihren Wellen- und Lichtspielen spornen die 1969 in Attendorn geborenen Künstlerin zum kreativen Handeln an.

Besonders liebt die Sauerländerin die ostfriesischen Inseln. Hier geht sie auf Entdeckungstour, um stimmungsvolle Motive zu suchen.

Die Momente oder besonderen Orte wie Szenepunkte hält sie zunächst fotografisch fest. Daraus entstehen in ihrem Atelier die Bilder mit einem starken künstlerischen Ausdruck.

„Es ist in der Tat eine Kunst, die Gefühle davon, wie das Meer mit allen fünf Sinnen wahrgenommen wird, gestalterisch so umzusetzen, dass beim Betrachter genau diese Faszination ausgelöst wird,“ sagt Ulrike David, die Kuratorin der Ausstellung „Lust auf Meer“ im Freudenberger 4Fachwerk-Museum. Lagin verstehe es ausgezeichnet, die Magie des Meeres in ihre Werke zu transportieren.

„Ich lege Wert darauf, dass alle meine Arbeiten individuelle Einzelstücke sind, mit meiner eigenen Technik gestaltet“ erklärt Sabine Lagin. Ihr Talent hat die Attendornerin in zahlreichen Kunstkursen professionalisiert und sich mit Akribie eine eigene Maltechnik erarbeitet.

Seit fast einem Jahrzehnt sind die Bilder von Sabine Lagin öffentlich zu sehen, sehr am Herzen lag hier die erste Ausstellung „direkt vor Ort“ auf der von ihr so geschätzten Insel Norderney.

Sie empfindet den Lebensraum der Inseln mit ihren besonderen Landschaftskulissen auch über die Kunst hinaus als persönliche Herausforderung: „Die immer größer werdende Belastung der Gewässer durch Plastikmüll bereitet mir große Sorgen.“

Die Ausstellung im Freudenberger 4Fachwerk-Museum ist bis zum 4. Mai 2025 zu sehen. Eröffnet wird sie am Freitag, 14. März 2025, um 19:00 Uhr. Das Museum ist mittwochs, samstags und sonntags von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr geöffnet. Sonderführungen sind nach Absprache möglich. Der Eintritt beträgt 3 Euro.

