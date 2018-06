(wS/ots) Siegen 27.06.2018 | Zwischen Montagmorgen und Dienstagabend drangen Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Siegen-Geisweid in der Wilhelm-Raabe-Straße ein und entwendeten vorgefundenes Bargeld.

Sachdienliche Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Siegener Kriminalkommissariat 5 unter 0271-7099-0 entgegen.

