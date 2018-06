Benedikt Brusch verlängert Vertrag bei den Sportfreunden Siegen

(wS/red) Siegen 15.06.2018 | Die Sportfreunde können die nächste Vertragsverlängerung bekanntgeben: Benedikt Brusch hat seinen Kontrakt für ein weiteres Jahr verlängert. Der 20-jährige Mittelfeldspieler, der vor der abgelaufenen Spielzeit aus der eigenen U19 in die erste Mannschaft kam, hat sein erstes Seniorenjahr mit 18 Einsätzen in der Oberliga Westfalen abgeschlossen. Seine Fußballschuhe schnürt Brusch bereits seit 2013 für unseren Verein. Chefcoach Dominik Dapprich freut sich, dass ein weiterer Spieler seiner jungen Wilden gehalten werden konnte: „Ich freue mich sehr, dass Benni Brusch unterschrieben hat. Er bringt viele Anlagen mit, die man im Spiel im defensiven Mittelfeld braucht: Spielverständnis, gute Technik – auch unter Druck, cleveres Passspiel und die Fähigkeit seine Mitspieler zu coachen. Benni musste in der vergangenen Saison den Sprung in den Herrenbereich verstehen lernen und den Konkurrenzkampf annehmen. Ich hoffe, dass er sein Spiel in der zweiten Seniorenspielzeit noch besser auf den Platz bringen kann um unserer Mannschaft zu helfen erfolgreich zu sein.

Der Mittelfeldakteur selbst freut sich ebenfalls darüber, dass er das Sportfreunde-Trikot noch ein weiteres Jahr tragen kann: „Natürlich freut es mich sehr, dass ich noch ein weiteres Jahr in Siegen spielen kann, immerhin sind die Sportfreunde seit fünf Jahren mein Verein. Meine erste Saison im Seniorenbereich war sehr lehrreich, jetzt möchte ich mich im zweiten Jahr natürlich verbessern und weiterentwickeln. Wir haben eine tolle Mannschaft und ein klasse Trainerteam und ich bin davon überzeugt, dass wir den nächsten Schritt in der neuen Spielzeit machen werden.“

