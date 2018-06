Ermittlungen gegen rücksichtslose Raser: Polizei sucht Zeugen

(wS/ots) Neunkirchen 12.06.2018 | Das Siegener Verkehrskommissariat ermittelt aktuell gegen zwei rücksichtslose Raser wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Am vergangenen Freitagabend um 20.40 Uhr raste das Duo in Neunkirchen-Struthütten mit einem blauen Opel Vectra mit Siegener Kennzeichen und einem weiteren, schwarzen Pkw über die Kölner Straße in Richtung Herdorf. Dabei überholten die beiden Rowdies mehrfach vollkommen rücksichtslos andere Fahrzeuge, so dass entgegenkommende Pkw ausweichen bzw. anhalten mussten. Im Rahmen polizeilicher Fahndungsmaßnahmen gelang es einer Streifenwagenbesatzung der Polizei Betzdorf, den Opel in Herdorf anzuhalten.

Die Siegener Polizei bittet nun alle Fahrzeugführer, die am Freitagabend gegen 20.40 Uhr durch den blauen Opel oder den schwarzen PKW gefährdet bzw. behindert wurden, sich unter der Rufnummer 0271-7099-0 zu melden.

