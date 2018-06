HTS: Vollsperrung des Bühltunnels auf Grund von Reinigungsarbeiten

(wS/red) Siegen 20.06.2018 | Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen in Netphen teilt mit, dass am kommenden Samstag (23.06) der Bühltunnel im Zuge der B62 / HTS in beide Richtungen ab 7 Uhr bis voraussichtlich 16 Uhr voll gesperrt wird. Grund für diese Sperrung sind umfangreiche Reinigungsarbeiten. Es werden die Wände, Entwässerungs- und Drainageleitungen gereinigt.

Die Verkehrsteilnehmer werden während dieser Zeit durch entsprechende Umleitungsbeschilderungen verkehrlich geführt.

