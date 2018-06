„Ist der Joghurt wirklich laktosefrei?“ – Polizei warnt vor Trickdieben

(wS/ots) Siegen 13.06.2018 | Aus aktuellem Anlass warnt die Kreispolizeibehörde vor im hiesigen Bereich aufhältigen Trickdieben.

Am Dienstag schlugen die Unbekannten in Siegener Supermärkten bzw. auf deren Parkplätzen mindestens in vier Fällen zu.

Auf einem Parkplatz an der Frankfurter Straße lud gegen 14.45 Uhr eine 71-jährige Siegenerin gerade ihre Einkäufe in ihr Auto ein. Zwei noch unbekannte Männer verwickelten die Seniorin dabei geschickt in ein Gespräch und entwenden alsdann unbemerkt und mit flinken Fingern die Handtasche der 71-Jährigen aus deren PKW.

Nur gut 45 Minuten später entwendete das Duo einer jungen Frau auf einem Geschäftsparkplatz an der Hagener Straße das Smartphone aus der Jackentasche.

Nur wenige Sekunden später wurden zwei weiteren Seniorinnen in einem Supermarkt an der Hagener Straße die Geldbörsen aus ihren Einkaufswagen bzw. Handtaschen entwendet. Dabei nutzte das Duo ein geschicktes Ablenkungsmanöver in Form von Fragen zu den Inhaltsstoffen bestimmter Lebensmittel („Ist dieser Joghurt laktosefrei…?“).

Einer der Diebe wird wie folgt beschrieben: 20 – 30 Jahre alt, ausländischer Herkunft, sprach zwar gebrochenes Deutsch, konnte sich aber insgesamt gut verständigen, ca. 175 cm groß, schlank, schwarze kurze Haare, dunkel gekleidet, gepflegtes Erscheinungsbild.

Die Polizei schließt ein weiteres Auftreten der Trickdiebe nicht aus und rät daher – insbesondere älteren Mitbürgern – zu entsprechender Vorsicht.

