(wS/ots) Bad Berleburg 04.06.2018 | Im Zeitraum zwischen Donnerstag- und Freitagmorgen warfen Unbekannte in Bad Berleburg- Raumland in der Industriestraße zum wiederholten Male mit Steinen gegen die Außenfassade einer dortigen Fabrikhalle. Dabei wurden sechs Fassadenplatten beschädigt. Schadenshöherund 5.000 Euro. Täterhinweise bitte an die Polizei unter 02751-909-0.

