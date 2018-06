SEK-Einsatz in Köln: Mann nach Messerangriff lebensgefährlich verletzt

(wS/ots) Köln 22.06.2018 – SEK-Einsatz: Spezialeinheiten nehmen Täter fest – Mordkommission ermittelt

Am Donnerstagnachmittag (21. Juni) ist in der Kölner Innenstadt ein Mann durch eine Messerattacke lebensgefährlich verletzt worden. Der der Tat dringend verdächtige Beschuldigte flüchtete zunächst und schloss sich in einem Kellerraum ein. Eine Spezialeinheit nahm ihn schließlich fest.

Anwohner bemerkten gegen 17.50 Uhr einen verdächtigen Mann, der sich vor einem Wohnhaus in der Schartgasse aufhielt. Die Zeugen konnten wenig später beobachten, wie es zwischen diesem Verdächtigen und einem weiteren Mann (48) zu einem Streit – mutmaßlich über einen Drogenankauf – kam. Als diese Auseinandersetzung eskalierte, soll der 48-jährige Kölner seinem Kontrahenten mit einem Messer massive Verletzungen zugefügt haben, um sich in den Besitz der Drogen zu bringen. Anschließend flüchtete der Beschuldigte vom Tatort. Rettungskräfte brachten den Schwerstverletzten in ein Krankenhaus. Nach einer Notoperation ist sein Gesundheitszustand mittlerweile stabil.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand versteckte sich der Beschuldigte nach der Tat im Bereich der Pantaleonstraße. Gegen 19 Uhr soll er dort auf einen Anwohner getroffen sein, diesen angegriffen und ihm einen Schlüsselbund abgenommen haben. Mit dem Schlüssel verschaffte sich der Verdächtige Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus, ging in den Keller und versteckte sich in einem Abstellraum.

Alarmierte Polizisten sicherten den Einsatzort. Beamte einer Spezialeinheit drangen in den Kellerraum ein, überwältigten den Beschuldigten und nahmen ihn vorläufig fest.

Eine Mordkommission hat unmittelbar nach der Tat die Ermittlungen aufgenommen. Kriminalbeamte stellten ein Messer sicher. Ob es sich dabei um die Tatwaffe handelt, müssen kriminaltechnische Untersuchungen klären. Der Beschuldigte wird noch heute wegen des dringenden Verdachts des versuchten Mordes einem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Köln vorgeführt werden.

Symbolfoto wirSiegen.de (Archiv)