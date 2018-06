Tödlicher Motorradunfall in Flammersbach

(wS/at) 28.06.2018 Haiger-Flammersbach | Am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr kam es zu einem tragischen Verkehrsunfall in Flammersbach. Ein 29-jähriger PKW-Fahrer aus Wilnsdorf befuhr die Flammersbachstraße von Flammersbach kommend in Richtung Haiger. Beim Abbiegen in die Daimlerstraße übersah er nach ersten Erkenntnissen einen aus Haiger entgegenkommenden Motorradfahrer. Der 29-jährige Kradfahrer konnte eine Kollision nicht mehr verhindern und prallte in den PKW.

Der Motorradfahrer erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Der PKW-Fahrer wurde bei dem Unfall nach ersten Angaben nicht verletzt. Rettungskräfte brachten den Mann vorsorglich in ein Krankenhaus.

In Folge des Unfalls war die Flammersbachstraße voll gesperrt. Die Feuerwehr leitete den Verkehr um. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de