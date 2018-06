Unfallflucht und Sachbeschädigung an Kfz – Polizei bittet um Hinweise

(wS/ots) Kreuztal 15.06.2018 | Ein noch unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Mittwoch in der Zeit zwischen 08.40 und 11.20 Uhr auf dem Bahnhofsparkplatz in Kreuztal einen schwarzen VW Golf und einen blauen VW Tiguan. Danach entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Zuvor beschädigte er jedoch vermutlich noch mutwillig mittels eines spitzen Gegenstandes den Lack des Golf und des Tiguan. Zurück ließ er schließlich einen Sachschaden von rund 2000 Euro.

Das Kreuztaler Verkehrskommissariat bittet mögliche Zeugen um sachdienliche Hinweise zu dem Unfallflüchtigen unter 02732-909-0.

.

