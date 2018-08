26.000 Euro teuren Wohnwagen entwendet

(wS/ots) Netphen 01.08.2018 | In der Nacht von Dienstag (nach 23 Uhr) auf Mittwoch entwendeten Unbekannte in Netphen-Herzhausen in der Ferndorfstraße einen dort auf einer Stellfläche neben einem Haus stehenden weißen Wohnwagen der Marke Fendt 465 Selection mit dem angebrachten Kennzeichen SI-EI 11. Der Wohnwagen hatte einen Wert von circa 26.000 Euro.

Das Kreuztaler Kriminalkommissariat ermittelt in der Sache und bittet dabei Zeugen, die in der Nacht zu Mittwoch in Herzhausen bzw. in der Ferndorfstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich bei der Polizei unter 02732-909-0 zu melden.

Gleiches gilt für Personen, die Angaben zu aktuellen Standort des entwendeten Wohnwagens machen können oder denen in der Nacht zu Mittwoch ein Fahrzeuggespann mit einem derartigen Wohnwagen auf unseren Straßen aufgefallen ist.

