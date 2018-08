Augen zu gehalten und Verkehrsschild gerammt

(wS/ots) Siegen 17.08.2018 | Am späten Donnerstagabend (16.08.2018) ist ein Auto gegen ein Verkehrsschild an der Freudenberger Straße im Siegener Stadtgebiet gefahren. Der 22-jährige Fahrer und sein 23-jähriger Beifahrer befuhren den Wellersbergtunnel der Freudenberger Straße und wollten nach links in Richtung Innenstadt abbiegen. Der 23-jährige Beifahrer erlaubte sich einen Scherz und hielt dem Fahrer die Augen zu. Durch die plötzliche Blindfahrt steuerte der Fahrer seinen Wagen gegen ein Schild auf einer Verkehrsinsel. Das durch den Aufprall

eingeknickte Verkehrszeichen wurde kurzerhand gerade gebogen. Doch anstatt die Polizei zu rufen, fuhren sie weiter ohne sich um den Schaden zu kümmern. Dies beobachtete ein unbeteiligter Zeuge, der die Polizei verständigte. Die Beamten ermittelten den Fahrer, der unter Alkoholeinfluss stand und nahmen ihn mit zur Polizeiwache, wo ihm Blut entnommen wurde.

Sein Führerschein wurde einbehalten und ein Strafverfahren wegen Alkohol am Steuer und Unfallflucht eingeleitet. Auch gegen den 23-jährigen Beifahrer ermittelt das Verkehrskommissariat Siegen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Der entstandene Gesamtschaden wird auch rund 2300,- Euro geschätzt.

