Westenergie ermöglicht Fußballverein Niederschelden- Gosenbach Renovierung des Ballraums

(wS/we) Siegen 12.07.2025 | Neue Ballgitterboxen, Regale und ein frischer Anstrich. Im Rahmen der Mitarbeitendeninitiative Westenergie aktiv vor Ort hat der Fußballverein SuS Niederschelden-Gosenbach e. V. den Ballraum der Jugendfußballmannschaften modernisiert. Projektpate und Westenergie-Mitarbeiter Norbert Geßner unterstützte die Umsetzung des Projekts.

„Unser Ziel war es, die Organisation und das Umfeld für die Jugendlichen und Kinder zu verbessern, um die Jugendarbeit nachhaltig zu stärken“, sagte Geßner. Gemeinsam mit Mitgliedern des Vereins baute er die neuen Ballcontainer auf, die eine schnelle und übersichtliche Zuordnung der Bälle zu den einzelnen Mannschaften ermöglichen. Zudem wurden die Wände und der Boden des Raumes gründlich gereinigtund frisch gestrichen, um eine ansprechende und gepflegte Atmosphäre zu schaffen.



Dieses Projekt bedeutet einen deutlichen Mehrwert für die Jugendarbeit im Verein. Die neuen Ballcontainer steigern die Effizienz bei der Trainingsvorbereitung, da die Bälle schnell und sauber zugeordnet werden können. Ein gepflegter und moderner Raum fördert die Motivation der Jugendlichen, stärkt ihre Identifikation mit dem Verein und schafft ein angenehmes Umfeld, das die Freude am Training erhöht.

„Die Jugendmannschaften haben tatkräftig bei der Renovierung geholfen. Die gemeinsame Gestaltung des Raumes war für den Teamgeist und das Verantwortungsbewusstsein der Jugendlichen wichtig. Ich

freue mich sehr, dass Westenergie dieses Projekt ermöglicht hat“, erläuterte der Erste Vorsitzende des Vereins Fabian Geßner.

Mit Westenergie aktiv vor Ort unterstützt das Unternehmen mit Hauptsitz in Essen das soziale und ehrenamtliche Engagement seiner Mitarbeitenden. Wer selbst die Ärmel hochkrempelt und sich für

einen guten Zweck einbringt, kann die Unterstützung erhalten. Westenergie übernimmt dabei die Materialkosten in Höhe von bis zu 2.000 Euro, aber keinen Arbeitslohn. Denn im Mittelpunkt steht der ehrenamtliche Einsatz, der gefördert und belohnt wird. Über die Mitarbeitendeninitiative Westenergie aktiv vor Ort konnten alleine im vergangenen Jahr 413 Projekte unterstützt werden. Die Initiative feiert in diesem Jahr ihr 20. Jubiläum, seit dem Start im Jahr 2005 wurden bereits über 12.500 Vorhaben umgesetzt und von Westenergie mit über 23 Millionen Euro bezuschusst.

Von links nach rechts: Erster Vorsitzender Fabian Geßner, Zweiter Vorsitzender und Mitglied im Jugendvorstand Frank Debray, Geschäftsführerin und Mitglied im Jugendvorstand Ortrud Hoffmann, Spieler Tim Metzger und Jugendtrainer Reiner Hoffmann.

Fotos: Westenergie / Norbert Geßner

