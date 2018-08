(wS/ots) Siegen 01.08.2018 | Am Dienstag in der Zeit zwischen 15.30 und 21 Uhr drangen Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Wetzlarer Straße ein und entwendeten einen blau-silbernen Porzellanelefanten.

Sachdienliche Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bzw. zum Verbleib des ungewöhnlichen Diebesgutes nimmt das Siegener Kriminalkommissariat 5 unter 0271-70990 entgegen.

.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier