FOTOGALERIE: 8. Smart-Rallye: Tour in den Westerwald ein großer Erfolg

(wS/mg) Siegen 11.08.2018 | Über 70 Smarts kamen am Samstag zu der 8. Smart-Rallye, die von der Mercedes-Bald AG ausgerichtet wurde. Manche Teilnehmer waren seit der ersten Smart-Rallye dabei, aber auch viele Neuzugänge gingen an den Start. Nach einer Begrüßung und Übergabe der Startunterlagen, sowie einem Roadbook ging es los.

Um 10:30 Uhr starteten die Smarts von dem Firmengelände ihre Tour. Über die Dörfer des Siegerlands ging es in Richtung Westerwald. Die Menschen staunten nicht schlecht als die Smart-Kolone an ihnen vorbei zog. Nach der ersten Zwischenstation bei der Mercedes-Bald AG in Bad Marienberg ging es weiter in Richtung Hachenburg. Dort angekommen sammelten sich die Teilnehmer bei dem Landschaftsmuseum in Hachenburg. Hier gab es zunächst ein leckeres Mittagessen und eine kleine Pause für alle. Nach der kleinen Stärkung gab es zwei Führungen über das Gelände. Zum einem wurden die Gebäude auf dem Gelände vorgestellt und konnten auch selber erkundet werden. Zum anderen wurde eine Sonderausstellung mit vielen verschiedenen Oldtimer Fahrzeugen gezeigt.

Am Nachmittag ging es dann wieder auf den Rückweg zu dem Mercedes-Bald Gelände in die Leimbachstraße. Über die vielen Dörfer und die schöne Landschaft gelangten alle Teilnehmer wieder ins Ziel. Abschließend gab es ein kleines Gewinnspiel und für alle Teilnehmer eine Urkunde. Insgesamt war die Veranstaltung ein voller Erfolg mit einem großen Spaßfaktor.

Fotos: M.Groß / wirSiegen.de