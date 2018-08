Knappen-Fußballschule des FC Schalke 04 kommt zum SV Setzen

(wS/red) Setzen 21.08.2018 | 81 Anmeldungen für das Trainings-Camp vom 24. – 26. August 2018 übertrifft deutlich die Erwartungen

Wie bereits berichtet macht die Knappen-Fußball-Schule des FC Schalke 04 Station im Siegerland. In Kooperation mit dem SV Setzen findet am kommenden Wochenende vom 24. – 26. August 2018 auf der Sportanlage in Obersetzen ein dreitägiges Fußball-Camp für fußballbegeisterte Mädchen und Jungen im Alter von 7 bis 15 Jahren statt. Gleichzeitig wird auch ein separates Trainings-Camp für Torhüter angeboten. Die Anmeldung von 81 Kindern ist rekordverdächtig und hat sowohl die Erwartungen des SV Setzen als auch des FC Schalke 04 deutlich übertroffen.

Die erfahrenen und lizenzierten Trainer des FC Schalke 04 bieten an den drei Tagen jeweils 2 Trainingseinheiten pro Tag an, abgerundet wird das abwechslungsreiche Programm durch Wettkämpfe, Spiele und Turniere. Die angebotenen Leistungen beinhalten ein Trikot-Set des neuen Ausrüsters Umbro sowie ein schmackhaftes Mittagessen an allen drei Tagen.

Zuschauer sind ausdrücklich willkommen, die erste Trainingseinheit beginnt am Freitag um 10 Uhr.

Für weitere Informationen oder bei Rückfragen ist der Verein über den Jugend-Geschäftsführer des SV Setzen, Ralf Edelmann, per E-Mail unter ralfedelmann.re@googlemail.com erreichbar.

