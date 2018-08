Kontrolle verloren! Motorradfahrer wird bei Alleinunfall schwer verletzt

(wS/khh) Wilnsdorf-Wilden 17.08.2018 | Erstmeldung | Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagabend, gegen 19:15 Uhr, auf der L723 zwischen Wilden und Gilsbach.

Ein Motorradfahrer war von Wilden kommend auf der Landstraße in Richtung Gilsbach unterwegs. Kurz hinter der Einfahrt zum Landeskroner Weiher verlor der Biker in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Zweirad. Er stürzte und krachte mit voller Wucht in die seitliche Schutzplanke.

Der Schwerverletzte wurde nach Erstversorgung vor Ort in ein Siegener Krankenhaus eingeliefert. Die Feuerwehr streute auslaufende Betriebsstoffe mit Bindemittel ab.

Fotos: Kay-Helge Hercher / wirSiegen.de

