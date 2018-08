Polizei warnt vor falschen Gewinnversprechen: Seniorin um 3.000 Euro erleichtert

(wS/ots) Bad Laasphe 07.08.2018 | „Sie haben gewonnen! Herzlichen Glückwunsch!“ Wer freut sich denn nicht, das zu hören.

Wer aber eine solche Nachricht bekommt, per Telefon, E-Mail oder Post, sollte vorsichtig sein. Denn dabei kann es sich um eine Betrugsmasche mit Gewinnversprechen handeln.

Leidvoll musste dies aktuell eine 68-jährige Seniorin aus Bad Laasphe erfahren. Der Frau war nämlich in mehreren mit ihr geführten Telefonaten vorgegaukelt worden, sie habe bei einem Gewinnspiel 24.000 Euro gewonnen. Um dieses Geld jedoch ausgehändigt zu bekommen, sollte die Angerufene vorab anfallende „Gebühren“ überweisen. So jedenfalls stellten die hinterhältigen Anrufer dies der gutgläubigen Seniorin gegenüber dar.

Schließlich tat die Bad Laaspherin wie von den Anrufern gefordert – und ist nun am Ende eine gleich doppelt Betrogene: Der versprochene hohe Gewinn war ohnehin nie existent, und die 3.000, die sie an die Betrüger überwies, ist sie nun auch noch los.

Noch Schlimmeres konnte am Montag, dem 06.08.2018, eine aufmerksame Postangestellte verhindern. Denn als die Seniorin gestern (06.08.18) erneut 800 Euro über Western Union an die Betrüger überweisen wollte, intervenierte die Postangestellte, verweigerte klugerweise den Transfer und informierte die Polizei.

Die Polizei schließt weitere gleichgelagerte Anrufe nicht aus und rät daher zu entsprechender Vorsicht.

Und so schützen Sie sich:

Seien Sie vorsichtig bei Gewinnversprechen, insbesondere dann, wenn die Übergabe an Bedingungen geknüpft ist, zum Beispiel an das Zahlen einer Geldsumme, den Besuch einer Veranstaltung oder den Anruf einer kostenpflichtigen Hotline (Telefondienst)!

Nehmen Sie nur Gewinne an, wenn Sie auch bewusst an einem Gewinnspiel – und zwar bei einem seriösen Unternehmen – teilgenommen haben. Ein seriöses Unternehmen wird die Gewinnausschüttung niemals an eine Bedingung knüpfen, zum Beispiel das Zahlen einer Gebühr oder die Teilnahme an einer Veranstaltung!

Notieren Sie sich die auf dem Display angezeigte Rufnummer!

Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn abzufordern, d.h. keine Gebühren zahlen oder kostenpflichtige Hotlines anrufen!

Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches!

.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier