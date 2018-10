Bad Berleburg – Kinderlesungen in der Stadtbücherei

(wS/red) Bad Berleburg 31.10.2018 | Lesepaten im November

Bei den Kinderlesungen in der Stadtbücherei Bad Berleburg gibt es im November Krimis zum Mitraten und winterliche Geschichten. Die Veranstaltungen sind kostenlos.

In der Stadtbücherei Bad Berleburg wird es spannend: Am Donnerstag, 8. November, stehen Krimis zum Mitraten auf dem Programm der Lesepaten. Wer war der Täter und warum hat er die Tat begangen? Gutes Zuhören und kluges Kombinieren sind gefragt, dann kann der Bösewicht auch schnell ermittelt werden. Vor allem „Die drei ??? Kids“ brauchen bei ihren neuen Fällen Hilfe.

Am Donnerstag, 22. November, wird es – vielleicht ja auch draußen – winterlich: Geschichten rund um die gemütlichste Zeit des Jahres werden vorgelesen.

Die Lesepaten sind an beiden Tagen ab 15:30 Uhr in der Stadtbücherei und hoffen, möglichst viele junge Zuhörer begrüßen zu können. Die Veranstaltungen sind wie immer kostenlos, eine Anmeldung ist nicht nötig. An den jeweiligen Nachmittagen können auch Bücher, DVDs, CDs und Zeitschriften gebührenfrei ausgeliehen werden.

Die diesjährige Weihnachtsfeier der Lesepaten findet am 13. Dezember statt.

