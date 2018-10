Bad Berleburg – Textilsauna und „Ladies´ Night“

(wS/red) Bad Berleburg 25.10.2018 | Ab November werden im Rothaarbad Textilsauna-Abende angeboten. Außerdem steht die nächste „Ladies´ Night“ an – diesmal unter dem Motto „Back to the 80s“.

Während der Wintersaison ist im Rothaarbad der Stadt Bad Berleburg jeweils am ersten Montag des Monats Textilsauna. Los geht es am 5. November. Alle interessierten Gäste, die etwas für Gesundheit und Wellness tun möchten, können den neu gestalteten Saunabereich des Rothaarbads nutzen, jeweils von 16:00 bis 21:00.

Bei dieser Saunaveranstaltung der etwas anderen Art ist es für alle Gäste Pflicht, Badekleidung zu tragen.

Damit können sie dann nach Herzenslust saunieren, dampfbaden, entspannen und an Aufgüssen teilnehmen. Zusätzlich gibt es Getränke und es werden gesunde Snacks – zum Beispiel Obstteller – gereicht. Das Schwimmbad können die Saunabesucher nur eingeschränkt nutzen, da hier montags Vereinsschwimmen stattfindet.

Im November steht auch das nächste Event in der Sauna an: Am Samstag, 10. November, findet ab 18:00 Uhr wieder die „Ladies´ Night“ statt, diesmal unter dem Motto „Back to the 80s“. An diesem Abend werden passende Aufgüsse, Wellnessangebote und Überraschungen exklusiv für weibliche Besucher geboten.

Die Teilnehmerzahl für das Event ist allerdings begrenzt, deshalb sollten sich alle Interessierten an der Kasse des Rothaarbades anmelden. Bei der „Ladies´ Night“ bleibt der Saunabereich für männliche Besucher geschlossen.

Aktuelle Termine und weitere Informationen zur Sauna des Rothaarbads werden auf der Internetseite www.rothaarbad.de veröffentlicht.

