Hilchenbach – Vierhasen-Destillate nun auch in die Fachliteratur aufgenommen

((wS/red) Hilchenbach 31.10.2018 | Über die Prämierungserfolge der Destillate der kleinen südwestfälischen Brennerei wurde an dieser Stelle bereits mehrfach berichtet.

Nun erfolgte Aufnahme zweier Vierhasen-Produkte in die Fachliteratur.

Im Standardwerk „Deutscher Gin“ wird der Gin Nr. 1 dargestellt – eine Spirituose mit mehr als 10 Botanicals, bei der ein in lokales Gewächs, der Salbeigamander, eine wichtige, weil aromagebende Rolle spielt. Zitrusaromen, Kräuternoten, Nadelwald und Blumiges sind außerdem Begriffe, die hier geschmacklich angesagt sind.

Das Buch „99 x Craft Spirits – die besten Spirituosen, die man probiert haben muss“ bespricht den Frühlingskräutergeist, den Geist der besonders im hessischen Raum bekannten Grünen Sosse.

Das ist ein milder Digestif, der trotz der klaren Farbe die Geschmäcker eines Kräutergartens vielfältig abbildet.

Das macht Hans-Peter Hasenstab, den mittlerweile mehrfach ausgezeichneten Brenner, schon etwas stolz: „Es ist schon schön, dass mein Tun als Destillateur auch in der Literatur gewürdigt wird. Gemeinsam mit den bekannten Namen der Brennerszene in Fachbüchern erwähnt zu werden, ist quasi so etwas wie der Ritterschlag!“

Nach erst rund zweieinhalb Jahren Tätigkeit als Brennereiinhaber, Hasenstab war zuvor Bürgermeister der Stadt Hilchenbach – in der Tat bemerkenswert. Die Philosophie der Brennerei läßt sich übrigens am leichtesten mit der Weinliebhabern bekannten Definition der „Vins de Garage“ erklären: Garagenweine sind Weine, die mit höchstem Qualitätsanspruch von sehr kleinen Weingütern hergestellt werden. Übertragen auf Destillate und dem Umstand, dass die kleine südwestfälische Brennerei in der Größe einer Garage arbeitet, ist dies die perfekte Betriebsbeschreibung für das Wirken der Vierhasen.

Hans-Peter Hasenstab

Vierhasen – kleine südwestfälische Brennerei

Dorfstr. 8

57271 Hilchenbach-Vormwald

www.vierhasen.de

