Siegen/BRD – SIXX PAXX ROXX TOUR 2018/2019, alle Termine mit Marc Terenzi

((wS/red) Siegen/BRD 23.10.2018 | SIXX PAXX ROXX TOUR 2018/2019 Marc Terenzi, Dschungelkönig 2017, ab sofort bei allen Termin dabei

Die Marke SIXX PAXX® steht für eine herausragende Show aus Akrobatik, heißen Typen, Gesangseinlagen, überwältigenden Tanz-Choreographien und natürlich

unvergleichlichen SIXX PAXX® an durchtrainierten Männerkörpern!

Die neue Tour „SIXX PAXX® – ROXX Tour 2018/2019“ startete am 18.10.2018 in Köln und führt die begnadeten Entertainer bis in über 90 Locations im deutschsprachigen Raum. Tickets sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter sixxpaxx.de sowie auch auf den Social-mediakanälen der SIXX PAXX® erhältlich. (Facebook: SIXX PAXX / Instagram: thesixxpaxx).

Die SIXX PAXX® Male Revue Show erinnert, ohne eine Kopie oder Abbild zu sein, von der Charakteristik stark an bekannte amerikanische Menstrip-Vorbilder bzw. an die Hollywood Film-Produktion „Magic Mike“. Sie erbringt jedoch den eindrucksvollen Beweis, dass eine Strip-Show MADE IN GERMANY genauso spektakulär und sogar noch aufregender sein kann, als Made in USA.

The SIXX PAXX® wurde von David Farrell und Bastian Maan gegründet. Sie und ihr Management, bestehend aus Omid Jay und Reinhard Raith arbeiten beständig am Erfolg und der Weiterentwicklung der Marke SIXX PAXX®.

Die Gruppe zählt bis zu 17 Member unterschiedlicher Nationalitäten und Entertainment-Qualitäten. Ihre letzten Tourneen, mit denen sie in den vergangenen beiden Jahren jeweils in mehr als über 150 Städten unterwegs waren, sind geprägt von Professionalität, Ästhetik, Charme und vor allem einer herausragend akrobatischen Show und erstklassigem Entertainment.

2018

23.10.2018 Dienstag Coburg Kongresshaus Rosengarten

24.10.2018 Mittwoch Weiden Max-Reger-Halle

25.10.2018 Hanau SIXX PAXX

26.10.2018 Solingen SIXX PAXX

27.10.2018 Dortmund SIXX PAXX

28.10.2018 Koblenz SIXX PAXX

30.10.2018 Dienstag Greiz Voigtlandhalle (ohne Marc Terenzi)

31.10.2018 Mittwoch Fürth Stadthalle (ohne Marc Terenzi)

01.11.2018 Göttingen SIXX PAXX

02.11.2018 Hildesheim SIXX PAXX

03.11.2018 Samstag Wolfsburg Congress Park

04.11.2018 Sonntag Kassel Kongresspalais

06.11.2018 Dienstag Paderborn Paderhalle

07.11.2018 Osnabrück SIXX PAXX

08.11.2018 Donnerstag Krefeld Seidenweberhaus

09.11.2018 Freitag Aachen Würselen Aachener Eventcenter (ohne Marc Terenzi)

10.11.2018 Samstag Mannheim Mannheim Congress

12.11.2018 Montag Siegen Siegerlandhalle

13.11.2018 Trier SIXX PAXX

14.11.2018 Saarbrücken SIXX PAXX

15.11.2018 Bamberg SIXX PAXX

16.11.2018 Freitag Görlitz KulturBrauerei

17.11.2018 Samstag Frankfurt Oder Messehalle

2019

01.02.2019 Hagen

02.02.2019 Essen Crugahalle

03.02.2019 Gera Stadthalle

04.02.2019 Potsdam Nikolaisaal

05.02.2019 Halle Händelhalle

06.02.2019 Braunschweig Stadthalle

07.02.2019 Magdeburg Kulturhaus

08.02.2019 Bremen ÖV

09.02.2019 Darmstadt Darmstadtium

11.02.2019 Giessen

12.02.2019 Aalen Stadthalle

13.02.2019 Zweibrücken

14.02.2019 Pforzheim Kongress

15.02.2019 München Tonhalle

16.02.2019 Ulm Messe Ulm

17.02.2019 Wiesbaden (Niedernhausen)

19.02.2019 Bochum Ruhr Congress

20.02.2019 Meppen Emsland Saal

21.02.2019 Buchholz Empore

22.02.2019 Hamburg MEHR Theter

23.02.2019 Flensburg

25.02.2019 Hannover Theater am Aegi

26.02.2019 Kiel Kieler Schloss

27.02.2019 Lübeck MUC

28.02.2019 Rostock Moya

01.03.2019 Schwedt Ueckermärkische Bühne

02.03.2019 Erfurt Thüringenhalle

03.03.2019 Dresden Kraftwerk

05.03.2019 Cottbus Stadthalle

06.03.2019 Stuttgart Kulturhaus Arena

07.03.2019 Chemnitz Stadthalle

08.03.2019 Leipzig Haus Auensee

09.03.2019 Berlin Verti Music Hall

11.03.2019 Bielefeld Stadthalle

12.03.2019 Aschaffenburg Kirchner Saal

13.03.2019 Worms Das Wormser

14.03.2019 Karlsruhe Badnerlandhalle

15.03.2019 Neu Isenburg Hugenottenhalle

16.03.2019 Leverkusen Forum

17.03.2019 Kaiserslautern Stadhalle

19.03.2019 Memmingen Stadthalle

20.03.2019 Regensburg Donauarena

21.03.2019 Nürnberg Meistersingerhalle

22.03.2019 Duisburg Mercatorhalle

23.03.2019 Köln E – Werk

24.03.2019 Hamm Zentralhallen

26.03.2019 Dillingen Lokschuppen

27.03.2019 Ludwigshafen Lukom

28.03.2019 Gersthofen Stadthalle

29.03.2019 Inssbruck Music Hall

30.03.2019 Zürich – Schweiz Theater Spirgarten

31.03.2019 Bern – Schweiz Theater National

01.04.2019 Rosenheim

04.04.2019 München

05.04.2019 Wien

07.04.2019 Graz

08.04.2019 Ingolstadt

Musikalisch wird die SIXX PAXX® – ROXX TOUR 2018/2019 durch Gesangseinlagen von MARC TERENZI und vielen weiteren Überraschungsgästen unterstützt. Ausserdem sind LIVE Musik Acts (Schlagzeuger, Saxofon, …. ) geplant.

Dem deutschen TV-Publikum sollten die SIXX PAXX® u.a. durch eine Vielzahl von Auftritten in TV Formaten, wie „Super Talent“, „Got to Dance“, „RTL-explosiv“, „Berlin – Tag und Nacht“, „RTL-Punkt 12“, „Goodbye Deutschland“ oder „Promi Shopping Queen“ oder DIE 2 bereits bekannt sein.

Im Mai 2016 eröffnete die Formation zudem das gleichnamige SIXX PAXX® Theater in Berlin am alten Flughafen Tempelhof, welches zusätzlich mit einer angeschlossener Partylocation, dem SIXX PAXX® Ladies Club aufwarten kann. Seitdem ist der Locationverbund ein fester Bestandteil der Berliner Nachtclubszene und begeistert an min. drei Tagen in der Woche, zumeist komplett ausverkauft, Besucherinnen aus aller Welt mit einer erstklassigen Male Revue Show und einem eigenen Aftershow Ladies Club, der keine Fragen offen läßt.

Im Sommer 2018 expandieren die SIXX PAXX® weiter mit dem SIXX PAXX® THEATER HAMBURG, das im Delphi Show Palast ab Juni 2018 bis Ende August jeweils Samstags seine Pforten öffnen wird. Ausserdem wird die talentierte Showtruppe im gleichen Zeitraum einmal wöchentlich mit der SEXXY SUMMER SHOW im MEGAPARK MAllORCA einen Vorgeschmack auf die kommende SIXX PAXX® ROXX TOUR geben…. WE LOVE TO ENTERTAIN YOU SIXX PAXX®

Anzeige/Werbung –

Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier