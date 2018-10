Siegen – Einladung zum innogy-Lichterlauf am Mittwoch, 07.11.2018

(wS/red) Siegen 22.10.2018| :anlauf-Veranstaltungen

Für hunderte von Freizeitsportlern und vielen ambitionierte Läuferinnen und Läufer ist die beleuchtete und im Winter von Schnee und Eis geräumte innerstädtische Laufrunde in der Nähe der Siegener Eintracht ein beliebter Ort. Bereits zum 12. Mal findet im Herbst der Lichterlauf statt. Die drei Sponsoren, innogy, die Krombacher Brauerei und die AOK NordWest garantieren durch ihre Unterstützung, dass die Veranstaltung finanziert ist und die Startgebühren für den Winterdienst an der sieg-arena verwendet werden.

Die Veranstaltung ist ein gemeinschaftliches Engagement, von dem alle Sportlerinnen und Sportler profitieren, die an der sieg-arena laufen und walken. Bei dieser Veranstaltung geht es nicht um Meisterschaften und Bestzeiten, sondern um das gemeinsame Laufen mit Spaß. Erstmals findet der Lichterlauf an einem Mittwoch im November statt, damit wir nicht mit Wochenend-Laufveranstaltungen kollidieren und der Staffellauf gut ins Training eingebaut werden kann.

Ein Lauf für alle! Film – Diskussion – Konzert

Veranstaltung am Dienstag, 20.11.2018 um 18 Uhr im Lyz

Der Film „Ein Lauf für Alle“ zeigt, dass eine barrierefreie Sportveranstaltung erfolgreich umsetzbar ist, wenn Akteure und Verantwortliche aus Unternehmen, Vereinen, Politik und Verwaltung an einem gemeinsamen Ziel arbeiten. Die Kooperationspartner des Projekts, :anlauf, die AOK NordWest und der Kreis Siegen-Wittgenstein laden zu einem kurzweiligen Abend mit Filmpremiere, Diskussion und Konzert unter dem Motto „Inklusion Läuft!“ ein.

Seit der Premiere im Jahre 2004 ist das Thema Teilhabe ein wichtiger Bestandteil des Siegerländer AOK-Firmenlaufs, lange bevor der Begriff Inklusion in die öffentliche Debatte kam. Zur Erinnerung: 2006 wurde von der UNO das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen verabschiedet, 2008 trat die Konvention in Kraft mit dem Ziel, allen Menschen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen.Beim Siegerländer AOK-Firmenlauf gingen bereits vor 14 Jahren Menschen mit und ohne Behinderung gleichberechtigt an den Start. Der AOK-Firmenlauf ist keine Meisterschaft und mehr als eine der üblichen Sportveranstaltungen. In vielen Unternehmen gibt es Kollegen, die körperlich beeinträchtigt sind und auch die Mitarbeiter aus den Werkstätten der AWO zum Beispiel und Menschen aus dem zweiten und dritten Arbeitsmarkt gehören zu einem Firmenlauf. Der Siegerländer AOK-Firmenlauf ist für etliche Unternehmen mittlerweile Teil der Unternehmenskultur, für viele Menschen mit und ohne Behinderung ist die Teilnahme ein Highlight des Jahres.Der Siegerländer AOK-Firmenlauf ist Deutschlands erster barrierefreier Firmenlauf und wird von vielen aktiv und passiv Beteiligten als Bereicherung für die Region gesehen.

Die etwas andere Weihnachtsfeier von Inklusive Begegnungen am Sonntag, 2.12. um 15 Uhr in der BlueBox

Auch in diesem Jahr findet in der BlueBox vom Verein Inklusive Begegnungen wieder eine besondere Weihnachtsfeier statt. Organisiert vom Lauftreff und mit Auftritten von Bands, u.a. Die Includers. Das genaue Programm wird noch bekannt gegeben. Wer einen Lauftreff sucht. jeden Freitag um 17.30 treffen wir uns vor dem :anlauf-Büro und laufen bzw. walken in drei Gruppen. Interessierte sind immer willkommen.

:anlauf – Veranstaltungen 2018

In diesem Jahr haben wir fünf große und zwei kleinere Veranstaltungen mit insgesamt rund 18.000 Starterinnen und Startern organisiert. Die Resonanz und die Stimmung war durchgängig überwältigend. Vielen Dank allen Aktiven für ihre Teilnahme und den Sponsoren, Kooperationspartnern und Mitarbeitern und das vielfältige Engagement.

Zu allen Events haben wir eine eigene Homepage und facebook-Seiten mit vielen Fotos, die meisten Fotos bieten wir zum kostenlosen downloaden an.

15. Siegerländer AOK-Firmenlauf am 12.7.2018

6. Siegerländer Volksbank-.Schülerlauf am 12.7.2018

1. Siegener Women’s Run am 9.9.2018

8. Westerwälder Firmenlauf am 14.9.2018



.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier