Unbekannte Täter werden bei Firmeneinbruch fotografiert

(wS/ots) Attendorn 30.10.2018 Bisher unbekannte Täter drangen am 03.06.2018 gegen 16.00 Uhr gewaltsam durch ein Rolltor einer Recycling Firma in Attendorn, Mühlenwiese ein. Sie entwendeten verschiedene Gegenstände und steckten sie in mitgebrachte Plastiktaschen. Bei der Tatausführung wurden sie durch ein Überwachungssystem fotografiert.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen? Sachdienliche Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 02761-9269-0 oder der Durchwahl 6227 (Hr. Meinerzhagen) entgegen.

Fotos: Kreispolizeibehörde Olpe

