(wS/ots) Wilnsdorf 23.10.2018 | Motocross Maschine aus Lagerraum gestohlen

Unbekannte entwendeten am vergangenen Wochenende aus einem in Wilnsdorf-Rudersdorf an der Bahnhofstraße gelegenen hölzernen Lagerraum ein gelbes Motocross-Motorrad der Marke Suzuki RM-Z im Wert von rund 3.000 Euro.

Das Siegener Kriminalkommissariat 5 ermittelt und bittet dabei um sachdienliche Hinweise unter 0271-7099-0.



