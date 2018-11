B517: Vollsperrung der Bundesstraße in Kreuztal-Eichen im Bereich der Littfebrücke

(wS/red) Kreuztal 15.11.2018 | Vollsperrung der Eichener Straße

Die Straßen NRW, Regionalniederlassung Südwestfalen in Netphen teilt mit, dass die Bundesstraße 517 in Kreuztal-Eichen zwischen dem Einmündungsbereich „Wendenhof/Eichener Straße“ und „Eichener Straße/Flipses Wiese“ voll gesperrt wird. Die Sperrung dauert von Montag (19.11) bis Freitag (23.11) an. Fahrzeuge größer 3,5 Tonnen werden über die ausgewiesene Umleitungsstrecke B54(HTS)/Krombacher Höhe umgeleitet.

Für den innerörtlichen PKW-Verkehr stehen in Fahrtrichtung Krombach die Straßen Wendenhof und Flipses Wiese und in Fahrtrichtung Kreuztal die Eichener Straße als Umleitungsmöglichkeit zur Verfügung. Die Umfahrung der Baustelle über die genannten innerörtlichen Straßen erfolgt im Einbahnstraßenverkehr.

Im Zuge der Vollsperrung erfolgen Asphaltarbeiten in der Fahrbahn sowie in den Nebenanlagen. Diese Maßnahme ist erforderlich, da die vorhandenen Fahrbahnbreiten für die Asphaltierungsarbeiten nicht ausreichen, um die geforderten Bestimmungen der Arbeitsschutzrechtlinien bei halbseitiger Verkehrsführung einzuhalten.

