72-jähriger Fahrer erleidet Notfall am Steuer: Dank Beifahrerin glimpflicher Ausgang

(wS/red) Siegen 26.04.2024 | Am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr ereignete sich am Kreisel Schleifmühlchen ein Unfall, der aufgrund des couragierten Handelns einer Beifahrerin glimpflich endete. Ein 72-jähriger PKW-Fahrer war von der Marienborner Straße aus kommend in Richtung Frankfurter Straße unterwegs. Kurz vor der Baustelle am Kreisel Schleifmühlchen erlitt der Fahrer während der Fahrt einen internistischen Notfall und sackte zusammen. Das Auto fuhr laut Zeugenaussagen einige Meter in Schlangenlinie.

Glücklicherweise konnte die Beifahrerin das Lenkrad des Fahrzeugs ergreifen und einen Zusammenstoß mit entgegenkommenden Fahrzeugen verhindern. Sie lenkte das Fahrzeug nach rechts, wo es an einem Betonteil in der Baustelle zum Stehen kam.

Zufällig waren in unmittelbarer Nähe Einsatzkräfte der Polizei im Einsatz. Sie verständigten den Rettungsdienst und leisteten erste Hilfe. Der PKW-Fahrer und auch die couragierte Beifahrerin wurden durch den Unfall nicht verletzt. Nach kurzer Zeit war der Mann wieder ansprechbar. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der PKW-Fahrer ins Krankenhaus verbracht.

Im Bereich der Unfallstelle kam es zur kurzzeitigen Vollsperrung während des Rettungseinsatzes. Die Polizei regelte den Verkehr. Die Beamten schätzen den entstandenen Sachschaden auf etwa 15.000€.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

