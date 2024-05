KIRCHHOFF Automotive Deutschland GmbH überreicht großzügige Spende an Beratungsstelle FÜR MÄDCHEN IN NOT-VAKS e.V.

(wS/kh) Kreuztal 07.05.2024 | Stellvertretend für die Firma KIRCHHOFF Automotive Deutschland GmbH aus Attendorn überreichten zwei langjährigen Mitarbeiter und Mitglieder des Betriebsrats, der 1. Vorsitzender Marco Tesche und der stellvertretende Vorsitzende Bernd Feibel eine Spende in Höhe von 1350,00 € an die Beratungsstelle FÜR MÄDCHEN IN NOT-VAKS e.V.. Die Firma KIRCHHOFF Automotive Deutschland GmbH ist ein international tätiger Automobilzulieferer mit Hauptsitz in Attendorn. Das Unternehmen fertigt Metallstrukturteile für die Automobilindustrie und beschäftigt rund 630 Mitarbeiter am Standort Attendorn. Das Geld wurde durch die Aktion „Centbeträge“ gesammelt, bei dem die monatliche Lohnabrechnung der an dem Projekt teilnehmenden Mitarbeitenden abgerundet wird. Das über einen Zeitraum von etwa zwei Jahren angesammelte Geld wird anschließend in regionale und soziale Projekte investiert. So freuten sich dieses Mal die zwei Sozialarbeiterinnen Melissa Thor und Katharina Heinrich, welche die Spende im Namen der Beratungsstelle dankend entgegennahmen. Mit dem Geld unterstützt das Unternehmen die Arbeit der Beratungsstelle, einer Anlaufstelle für Mädchen und junge Frauen bis zum Alter von 27 Jahren. Neben der Hilfe und Beratung bei erlebter sexualisierter Gewalt bietet die Beratungsstelle auch Unterstützung bei der Bewältigung anderer schwieriger und komplexer Lebenssituationen.

von links: Bernd Feibel, Marco Tesche, Katharina Heinrich, Melissa Thor