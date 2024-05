Unfall in Mudersbach: Insassen flüchten zu Fuß von der Unfallstelle

(wS/red) Mudersbach 19.05.2024 | Heute gegen 14:45 Uhr ereignete sich auf der Adolfstraße ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeuge Totalschaden erlitten. Nach ersten Informationen befuhr ein silberner VW Golf mit rumänischem Kennzeichen die Adolfstraße aus Richtung Gosenbach in Richtung Niederschelden. In einer leichten Kurve in der Nähe zur Einmündung „Am Gosenbach“ verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in einen geparkten schwarzen Kleinwagen der Marke Opel.

Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt und Trümmerteile verteilten sich auf der Straße. Augenzeugen berichteten, dass die Insassen des VW Golf das Fahrzeug nach dem Unfall verließen und zu Fuß vom Unfallort flüchteten, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die alarmierte Polizei traf kurze Zeit später am Unfallort ein und begann umgehend mit der Unfallaufnahme sowie einer Fahndung nach den flüchtigen Personen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.







Fotos: M. Groß / wirSiegen.de

