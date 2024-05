Initial-Pflegekurse für Angehörige

(wS/dia) Siegen 07.05.2024 |Egal ob Unfall, Schlaganfall oder andere Umstände: Eine plötzliche Pflegesituation stellt Betroffene und Angehörige vor große Herausforderungen. Am Dienstag, 21. Mai, startet am Fortbildungszentrum der Diakonie in Südwestfalen ein Initial-Pflegekurs mit Pflegetrainerin Christiane Wallmeroth. Drei Termine, jeweils von 16 bis 19.30 Uhr, sind geplant, in denen Sicherheit in der häuslichen Pflege vermittelt werden soll.

Behandelt werden unter an dem die Themengebiete „Mobilisation“, „Umgang mit Inkontinenz“ oder „Finanzielle Unterstützung“. Zudem werden Lagerungsarten und Pflegetechniken erläutert und es bleibt Zeit für individuelle Fragen.

Anmeldungen für den Kurs, der von den Krankenkassen anerkannt ist, sind unter Telefon 0271/ 333 64 81 oder per Email an fortbildung@diakonie-sw.de erforderlich.