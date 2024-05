Heimische Damen-Startgemeinschaft SG Team dokuworks RSV Osthelden / EJOT Team TV Buschhütten mit starkem Auftakt in NRW-Liga

(wS/rsv) Kreuztal 07.05.2024 | Um 13 Uhr fiel am Sonntag den 05.05.2024 beim Duathlon „Powerman“ in Alsdorf der Startschuss für die Saison 2024 in der Damen NRW-Liga. Der Sprint über die Distanz von 5km Laufen, 20km

Radfahren und einem zweiten 5km-Lauf bildete den Auftakt der heimischen Startgemeinschaft des Team dokuworks RSV Osthelden und EJOT Team TV Buschhütten als Neuling in der NRW-Liga.

In einem sehr stark besetzten Feld wurde das Tempo von Beginn an hoch gehalten. Hannah Arlom konnte sich mit der späteren Siegerin nach einem starken ersten Lauf (18:04min) bereits auf dem Rad absetzen und bildete die Grundlage für ihren starken Zweiten Platz im Ziel. Sonja Kölsch lief die ersten 5 km der kurvenreichen Strecke in 19:18 Minuten, verpasste dadurch jedoch den Anschluss an die erste Radgruppe und musste sich zunächst allein und später mit einer weiteren Mitstreiterin gegen den Wind behaupten. Ähnlich erging es der dritten Starterin Ellen Knoepke, die sich auf dem Rad weiter nach vorne kämpfen musste. Die Fahrerinnen konnten sich auf der wendpunktreichen Strecke immer wieder sehen und es wurde deutlich, welch strategischen Unterschied die Windschattenfreigabe in der NRW-Liga macht. Trotz starker Profilierung der Strecke fuhren unsere Frauen einen ordentlichen Schnitt, bevor es beim abschließenden zweiten Lauf noch einmal darum ging, alles zu geben, was bei Sonnenschein und knapp unter 20 Grad nicht schwerfiel. Hannah Arlom als starke Zweite mit einem Vorsprung von über einer Minute auf die Drittplatzierte krönte ihre gut Form mit dem Treppchen. Sonja Kölsch lief bei ihrer Prämieren in der NRW-Liga als 14. im Ziel ein, Ellen Knoepke folgte auf einem guten Platz 23. Dies bedeutete Platz 4 in der Mannschaftswertung.

Aufgrund von technischen Probleme bei der Zeitmessung fuhren jedoch zunächst alle Athletinnen unverrichteter Dinge nach Hause. Die finale Wertung musste so später nachgereicht werden.

Insgesamt war es ein super Saisonauftakt als Liga-Neuling und wir freuen uns auf die kommenden Rennen.

Starterinnen vor dem Start beim Powerman Alsdorf, v.l. Hannah Arlom, Sonja Kölsch, Ellen Knoepke