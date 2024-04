Polizeieinsatz aufgrund Schlägerei am Siegener ZOB: Zwei Männer verletzt

(wS/red) Siegen 26.04.2024 | Heute gegen Mittag kam es gegen 12 Uhr am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Siegen zu Auseinandersetzungen unter mehreren Personen. Was zunächst als verbale Streitigkeiten begann, eskalierte schnell zu handfesten Rempeleien, die schließlich darin endeten, dass mehrere Personen aufeinander losgingen.

Bei dem Vorfall erlitt ein 51-jähriger Mann blutende Verletzungen im Gesicht, während ein weiterer Mann, 31 Jahre alt, ebenfalls Verletzungen davontrug. Sofort nach Eingang des Notrufs war neben der Polizei auch der Rettungsdienst mit einem Notarzt vor Ort, um sich um die Verletzten zu kümmern.

Die Polizei hat unverzüglich die Ermittlungen aufgenommen. Glücklicherweise konnten die beteiligten Personen noch vor Ort von den Polizeibeamten am Bahnhof in Siegen angetroffen und befragt werden.

Fotos: Justin G. – Andreas Trojak / wirSiegen.de

