Bad Laasphe – Aktion zu Weihnachten – Bad Laasphe schenkt Freude

(wS/red) Bad Laasphe 06.11.2018 | Thema: Bad Laasphe schenkt Freude – Weihnachtsgeschenke für alle Kinder in Bad Laasphe

Leuchtende Kinderaugen gehören für uns selbstverständlich zum Weihnachtsfest. Doch nicht für alle Kinder liegt am Heiligen Abend ein Geschenk unter dem Weihnachtsbaum.

Schon im letzten Jahr konnten jedoch durch die Aktion „Bad Laasphe schenkt Freude“ zahlreichen Kindern kleine Wünsche erfüllt werden.

Überwältigend viele Pakete wurden von Laaspher Bürgern liebevoll gepackt, zum Weihnachtsmarkt gebracht und durch die Ausgabestelle Bad Laasphe (Tafel Biedenkopf) verteilt.

Das wollen wir auch in diesem Jahr zum Weihnachtsmarkt gemeinsam mit der BAG Bad Laasphe schaffen und rufen dazu auf bei der Aktion mitzumachen.

Wenn Sie also ein Geschenk für Kinder (egal ob neu oder gebraucht) weihnachtlich verpacken, einen Zettel mit Altersangabe und einem Hinweis, ob es für ein Mädchen oder einen Jungen geeignet ist anbringen, können Sie es zum Weihnachtsmarkt am 1. und 2. Dezember in der Engels-Hütte am Altstadtbrunnen abgeben.

Dafür danken wir allen Spendern im Voraus sehr herzlich!

Weitere Informationen zum anstehenden Weihnachtsmarkt Bad Laasphe erhalten Sie in Kürze.

