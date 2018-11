Buschhütten – Sinan Albayrak nun im D-Kader des Triathlon Verbandes

(wS/red) Kreuztal-Buschhütten 25.11.2018 | NRW Triathlon Kadersichtung in Paderborn – Wer ackert wird belohnt…

Das zeigte sich am 24.11.18 bei der Triathlon Kadersichtung des NRWTV in Paderborn für Sinan Albayrak vom EJOT Team TV Buschhütten. Der Jugendtrainer und Vater von Sinan, Erol Albayrak, hatte das Training ganz auf die Kadersichtung ausgerichtet und mit dem notwendigen Willen konnte Sinan sein Ziel, die D-Kader Normen des Triathlon Verbandes zu erfüllen, erreichen.

Hanna Jung und Sinan Albayrak waren vom NRW Verband zur Kadersichtung eingeladen. Hanna Jung musste aus gesundheitlichen Gründen leider die Teilnahme absagen. Da Sinans Vater Erol Albayrak zeitgleich am Samstag, bei seiner Abschlussprüfung für den C-Lizenz Triathlon Trainerschein in Hachen war, übernahm die Betreuung an diesem Tag sein Bruder Ersen (ebenfalls Triathlet beim EJOT Team und in der Jugend und im NRW-Liga Kader ) und Mutter Uta, die als Schwimmtrainerin im Jugendteam tätig ist und am Samstag, den EJOT Team Caddy nach Paderborn fuhr.

Der Treffpunkt war um 9.30 Uhr in der Sportanlage Ahornallee in Paderborn. Aufgrund der kalten Temperaturen wurde der angesetzte 100m Sprint abgesagt. So begann man direkt mit dem Lauf von 3000m .Sinan ist Jahrgang 2003 und der 15jährige fühlte sich gut und zeigte das mit persönlicher Bestzeit über 3000m mit 10:09 Minuten. Die erste D-Kader Norm war geknackt.

Nach einer Mittagspause ging es ins Hallenbad, um dort einen 50m Sprint und anschließend noch 400m zu schwimmen. Beim Schwimmen ging es genauso gut weiter wie es beim Laufen aufgehört hatte. Wieder persönliche Bestzeit mit 27,88 Sekunden über 50m und mit 4:50,50 Minuten über 400m. Beide Zeiten ebenfalls unter der geforderten D-Kader Norm.

„… das Ackern beim Training …“ so Sinan nach dem Sichtung „… hat sich gelohnt…“ .

Es war nicht nur eine Bestätigung für den Athleten, sondern auch für die Trainer, das man den richtigen Weg geht beim EJOT Team TV Buschhütten.

Treffpunkt im den Wintermonaten für Jugendliche und Erwachsene Triathleten, ist immer am Donnerstag, um 17.00 Uhr in der Turnhalle in Buschhütten am Sportplatz. Hier steht zuerst Athletik und danach ein Lauftraining unter der Leitung von Erol Albayrak auf dem Programm. Einfach mal reinschnuppern oder aber Dienstags, an gleicher Stelle mit Jonas Frensch und Leon Grunenberg für die jüngsten ab 8 Jahre.

