Der Unverpackt-Laden in Siegen mit Zukunftspreis des Kreises ausgezeichnet

(wS/red) Siegen 15.11.2018 | Zweiter Platz für die Energiegenossenschaft Wittgenstein / Dritter Preisträger die KlimaWelten Hilchenbach

Der Unverpackt-Laden in Siegen ist mit dem Zukunftspreis des Kreises Siegen-Wittgenstein 2018 ausgezeichnet worden. Die Verleihung fand am Abend im Kulturhaus Lÿz in Siegen statt. Landrat Andreas Müller würdigte den Unverpackt-Laden als ein innovatives Vorzeigeprojekt für den Klimaschutz, das zur Vermeidung von Verpackungsmüll beitragen wolle. Durch bedarfsgerechtes Abfüllen statt einheitlicher Packungsgrößen werde zudem auch die Verschwendung von Lebensmitteln vermieden. Die Umsetzung als Genossenschaft sichere breite Mitwirkungsmöglichkeiten. Das Team des Unverpackt-Ladens sagte im Rahmen der Preisverleihung, dass die Eröffnung „sehr bald“ stattfinden werde. Aktuell laufe noch ein Prüfverfahren für die Genossenschaft. Der erste Platz war mit einem Preisgeld von 2.000 Euro dotiert.

Der Landrat hatte den diesjährigen Zukunftspreis im Frühjahr unter dem Motto „Volle Energie für ein gutes Klima“ ausgeschrieben. 21 Projekte haben sich darum beworben. „Wir können hier bei uns in Siegen-Wittgenstein den Klimawandel zwar nicht aufhalten, aber wir können unseren Beitrag dazu leisten“, machte Landrat Andreas Müller deutlich: „Denn nur wenn überall auf der Erde Menschen das tun, was ihnen möglich ist, haben wir noch eine Chance den Klimawandel zu verlangsamen.“

Der Zukunftspreis ist ein Ehrenamtspreis, den der Kreis Siegen-Wittgenstein regelmäßig unter wechselnden Schwerpunktthemen vergibt. Eine Jury aus dem Landrat, den stellvertretenden Landräten, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses für Umwelt, Land- und Forstwirtschaft sowie dem Klimaschutzmanager des Kreises hatte über die diesjährigen Preisträger entschieden.

Auf dem zweiten Platz landete die Energiegenossenschaft Wittgenstein eG. Sie hat auf genossenschaftlicher Basis in Eigenleistung zwei Photovoltaik-Anlagen errichtet: „Mit Sonnenenergie CO2 vermeiden. Ein regionales und genossenschaftliches Projekt mit Modellcharakter, bei dem zudem die Wertschöpfung in der Region bleibt“, sagte die stv. Landrätin Jutta Capito bei der Würdigung des Preisträgers. Dieser erhält für den zweiten Platz ein Preisgeld von 1.250 Euro. Mit dem dritten Preis wurde die Klimabildungsstätte Südwestfalen e.V. mit ihrem Projekt „KlimaWelten“ in Hilchenbach geehrt. Die stv. Landrätin Waltraud Schäfer sagte zur Begründung: „Eine außerschulische Bildungsstätte, die als RegionalZentrum im Landesnetzwerk ‚Bildung für nachhaltige Entwicklung‘ überregionale Ausstrahlung besitzt. Mit Projekten wie KlimaKüche, KlimaLabor und KlimaForum wird schon bei den Jüngsten für Klimaschutz und Nachhaltigkeit geworben“. Der dritte Platz war mit 750 Euro dotiert.

Moderiert wurde die Preisverleihung von Anne Willmes vom WDR. Für beste Unterhaltung sorgte das Siegerländer Original Daubs Melanie mit mehreren kabarettistischen Kurzauftritten. Sie hatte auch die Ehre, den Sieger der Online-Abstimmung, den Mausklick-Champion, zu verkünden: Auch hier hatte der Unverpackt-Laden die Nase vorne – mit 28 Prozent der über 1.000 abgegebenen Stimmen. Damit durfte sich das Team der Unverpackt Siegen eG über ein zusätzliches Preisgeld von 500 Euro freuen.

Ganz am Ende des Abends bat Andreas Müller die anwesenden Vertreter der Grundschule Oberfischbach, der Grundschule Wingeshausen, des Fördervereins der Städtischen Grundschule Bad Laasphe, der Realschule Erndtebrück und Elsa Harnisch und ihre Freunde auf die Bühne. Für sie hatte der Landrat eine besondere Überraschung: Die Jury war von ihren Projekten so überzeugt, dass sie sich entschieden hatte, einen Sonderpreis „Schule und Jugend“ zu vergeben. Die fünf Preisträger, die damit ausgezeichnet wurden, durften sich jeweils über 200 Euro freuen.

