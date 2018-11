Geisweid – 18-Jähriger übersah Skoda-Fahrerin

(wS/ots) Geisweid 15.11.2018 | Fahranfänger übersah Skoda-Fahrerin

Ein 18-jähriger Fahranfänger fuhr am Mittwochnachmittag in Siegen-Geisweid vom Fahrbahnrand der Haardter-Berg-Straße an und wollte dann direkt auf der Fahrbahn wenden. Dabei übersah er jedoch eine von hinten kommende 34-jährige Skoda-Fahrerin und kollidierte mit deren Fahrzeug.

Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Die beiden Fahrzeugführer wurden zwecks ärztlicher Untersuchung mit Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht.

