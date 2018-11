Hilchenbach – Eurochor-Konzert am 02.12.2018

(wS/red) Hilchenbach 06.11.2018 | Konzert am 1. Advent in der Evangelischen Kirche in Hilchenbach

Im Konzert stimmen 150 junge Menschen des Eurochors in Begleitung eines Orchesters auf Weihnachten ein, was sicher ein ganz besonderes Erlebnis wird. Der Eintritt ist frei.

Der Eurochors besteht aus jugendlichen Sängerinnen und Sänger aus Deutschland, Frankreich, Rumänien, Belgien, der Schweiz und den Niederlanden. Der Chor wurde 1999 während einer internationalen christlichen Jugendkonferenz gegründete und verkündet seitdem die Frohe Botschaft im Lied. Dazu werden Konzerttourneen durch Europa und Afrika und Weihnachtskonzerte veranstaltet.

Das Repertoire enthält sowohl traditionelle wie auch neue Musikstücke bis hin zu eigenen Kompositionen. Die Mitglieder üben regional und verfeinern das gelernte bei zahlreichen europäischen Treffen pro Jahr zur entsprechenden professionellen Reife wie man auch den CD-Aufnahmen entnehmen kann. Damit ist der Chor ein Beispiel gelebter Integration der Europäischen Kulturlandschaft.

Nähere Informationen können Sie auch den beiliegenden Poster und Flyern entnehmen, sowie auf unserer Homepage www.eurochor.com einsehen.

