Hilchenbach – Konzert zum Ewigkeitssonntag in der Ev. Kirche Hilchenbach

(wS/red) Hilchenbach 16.11.2018 | KONZERT ZUM EWIGKEITSSONNTAG mit der capella cantabilis und der Camerata Instrumentale Siegen

Seit nunmehr 20 Jahren widmet sich die capella cantabilis unter der Leitung von Ute Debus der anspruchsvollen Vokalmusik unterschiedlichster Epochen und Stilrichtungen. Oftmals sind es klangvolle A-cappella-Werke, die die ambitionierten Sängerinnen und Sänger zu Gehör bringen, doch ist das Ensemble durchaus auch mit Orgel- oder Orchesterbegleitung zu hören.

Für das Jubiläumskonzert ist Ute Debus eine gleich dreifach passende und angemessene Werkauswahl gelungen. Thematisch sind alle Kompositionen dem Ewigkeitssonntag angemessen. Angemessen festlich zum Jubiläum sind sie durch die Orchesterbegleitung und nicht zuletzt spiegeln sie angemessen das Repertoire und den Anspruch des Chores wider: Das harmonisch eigenwillige, keineswegs dem gängigen Komponierstil seiner Zeit entsprechende Miserere Zelenkas, das klangprächtige, formvollendete, aber relativ unbekannte Funeral-Anthem Händels und das eindringliche Dona nobis pacem des lettischen Zeitgenossen Vasks zeigen eindrucksvoll die Vielfalt und das Können der capella cantabilis.

Werke:

Jan Dismas Zelenka: Miserere c-Moll ZWV 57 für Sopran, Chor und Orchester

Georg Friedrich Händel: Anthem for the Funeral of Queen Caroline HWV 264 für Chor und Orchester

Peteris Vasks: Dona nobis pacem für Chor und Orchester

Mitwirkende:

Nina Junk, Sopran

capella cantabilis

Camerata Instrumentale, Siegen

Ute Debus, Leitung

Termin: Samstag, 24. November 2018, 19 Uhr

Evangelische Kirche Hilchenbach

Eintritt: 18 Euro, Schüler/innen und Studierende 10 Euro

Karten erhalten Sie in der Geschäftsstelle des Gebrüder-Busch-Kreises, Steiler Weg 2, Hilchenbach-Dahlbruch, Telefon 02733/53350 und im Bürgerbüro der Stadt Hilchenbach, Markt 13, Telefon 02733/288-134 sowie im Internet unter www.proticket.de und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse. Weitere Infos auch unter www.gebrueder-busch-kreis.de und www.kantorei-siegen.de.

