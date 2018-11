Hilchenbach Vormwald – Einbruch in Gaststätte: Verräterischer Taschenlampenschein

(wS/ots) Vormwald 26.11.2018 | Beim Gassi gehen Dieb in die Flucht geschlagen

Bei einer in Hilchenbach-Vormwald an der Vormwalder Straße gelegenen Gaststätte machte ein Einbrecher in der Nacht zu Montag durch den verräterischen Schein seiner Taschenlampe eine aufmerksame Zeugin auf sich aufmerksam.

Als die Frau, die gegen 01.00 Uhr mit ihrem Hund noch eine Runde Gassi gegangen war, den verdächtigen Lichtschein im Innern der Gaststätte wahrnahm, schlug sie von außen gegen eine Fensterscheibe. Daraufhin ergriff der circa 1.80 Meter große Einbrecher, der über den Kopf eine schwarze Kapuze gezogen hatte, sofort die Flucht. Beute hatte er bis dahin offenbar nicht gemacht.

