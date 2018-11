HIV Beratung und -Test an Uni Siegen

(wS/red) Siegen 19.11.2018 | Schon getestet!?! Kostenlose & anonyme HIV-Testung und Beratung an der Uni Siegen

Im Rahmen der EUROPEAN TESTING WEEK bietet die Beratungsstelle zu HIV/AIDS und weiteren sexuell übertragbaren Infektionen (STI) des Kreises Siegen-Wittgenstein am Dienstag, 27. November 2018, in der Zeit von 11:00 bis 15:00 Uhr an der Uni Siegen für alle Interessierten einen kostenlosen und anonymen HIV-Test und Beratung an (Haardter Bergschule, Hölderlinstraße 35, 57076 Siegen, AR-HB 006/007).

Der Termin findet zusätzlich zum regulären Angebot der Beratungsstelle statt. Interessierte haben jederzeit die Möglichkeit, die offene HIV-/STI-Sprechstunde mit Testmöglichkeit ohne vorherige Terminabsprache zu besuchen, und zwar:

• montags von 9:00 Uhr bis 11:00 Uhr und von 12:30 Uhr bis 14:30 Uhr und

• mittwochs von 8:00 Uhr bis 11:00 Uhr.

Die Beratungs- und Testangebote finden im Gebäude des Gesundheits- und Veterinäramtes, St.-Johann-Straße 23, 57074 Siegen, Eingang B (Rückseite des Gebäudes, Zugang über die Dr.-Ernst-Straße), Raum 304, statt.



Anzeige/Werbung –

Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier