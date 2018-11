Hünsborn/Wenden – Sicherstellung der gesundheitlichen Versorgung in der Region

(wS/red) Hünsborn/Wenden 11.11.2018 | Praxisnachfolge zur Sicherstellung der gesundheitlichen Versorgung in der Region

Informationsveranstaltung für Ärzte, Zahnärzte und Therapeuten in Siegen. Am 08.11.2018 fand unter der Leitung des Ärzteverbundes Südwestfalen in Kooperation mit der Volksbank in Südwestfalen und mit Unterstützung der BALD Automobile GmbH in Siegen eine Informationsveranstaltung für Ärzte, Zahnärzte und Therapeuten statt. Das Thema Praxisnachfolge und die damit verbundenen Herausforderungen, insbesondere in ländlichen Regionen Nachwuchs zu finden, veranlasste zahlreiche Ärzte und Therapeuten zum Kommen und in besonderem Ambiente zu diskutieren.

In den kommenden fünf Jahren ist davon auszugehen, dass ein Großteil der Ärzte in den Ruhestand gehen wird oder zumindest reduziert tätig ist – die meisten Praxen haben bisher noch keine Nachfolgelösung gefunden. In der Konsequenz wird dies im schlimmsten Fall zu Praxisschließungen führen und damit die gesundheitliche Versorgung verschlechtern. Dies betrifft sowohl die hausärztliche, die fachärztliche, die zahnärztliche als auch die therapeutische Versorgung.

Mentor Hajdari, Geschäftsführer der Mercedes Bald Automobile GmbH in Siegen, eröffnete die Veranstaltung. Für BALD – und hier sprach er im Namen der Eigentümer, Dr. Claudia Fular-Jürgens und Jürgen Jürgens – sei es eine Herzensangelegenheit neben der Organisation der Veranstaltung selbstverständlich auch die Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Frau Dr. Fular-Jürgens ist selbst Ärztin und unterstützt Ihren Ehemann nun im Unternehmen, dabei legt sie besonderen Wert darauf, voneinander zu lernen und in den Dialog zu treten.

Die praxisstark GbR stellte mit Lara Bäumer, Dipl.-Kffr., Dipl.-Verwaltungswirtin (FH), und Stefan Spieren MBA, Facharzt für Allgemeinmedizin und Allgemeinchirurgie, die Besonderheiten bei der Praxisabgabe dar und zeigte Potentiale auf, die für eine erfolgreiche Praxisnachfolge wichtig sind – mit Wirkung sowohl für das aktuelle Praxisgeschehen, als auch für die Zukunft. Das Voneinander Lernen, Aufeinander Zugehen und die gegenseitige Akzeptanz spielen gerade im Abgabeprozess eine entscheidende Rolle, um den Übergang der traditionellen Praxen in zeitgemäße Strukturen zu vereinfachen. Erörtert wurden insbesondere die Berücksichtigung der Partner und Familien sowie die Möglichkeiten der Beratungs-Förderung. Ebenso die Chancen der Digitalisierung in Praxen, die ebenfalls staatlich gefördert werden kann.

Der Ärzteverbund Südwestfalen engagiert sich seit Jahren für die Sicherung der Existenzen von Praxen, immer mit dem Ziel der optimalen medizinischen und gesundheitlichen Versorgung.

Aufgrund der durchweg positiven Resonanz erfolgt schon jetzt die Koordinierung eines Folgetermins – die praxisstark GbR, die Mercedes Jürgens GmbH als auch die Volksbank in Südwestfalen haben bereits ihre Unterstützung zugesagt. Dieser ist geplant für den 14.03.2019 in Lüdenscheid.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Ärzteverbund Südwestfalen

Stefan Spieren

Im Buchwald 1, 57482 Wenden

Telefon: 0 27 62 / 97 57 – 17 17

eMail: stefan@spieren.de

Fotos: Ärzteverbund Westfalen

