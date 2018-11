Junge Täter überfallen älteres Ehepaar – Fahndungsfoto

(wS/ots) 28.11. 2018 Köln | Staatsanwaltschaft und Polizei Köln fahnden mit Fotos einer Überwachungskamera nach zwei Räubern, die am Sonntagnachmittag (11. November) ein älteres Ehepaar (74, 75) am Eingang zum DuMont-Parkhaus in der Innenstadt überfallen haben.

Um 14 Uhr ging das Ehepaar von der Neven-DuMont-Straße in das Parkhaus. Im Einfahrtsbereich überraschten die Täter die Senioren und entrissen der Frau ihre Handtasche. Der andere Täter sprühte dem Ehemann Pfefferspray ins Gesicht, als dieser versuchte, die Tasche festzuhalten.

Die unbekannten Täter sind circa 1,65 m bis 1,80 m groß. Der Größere war mit einem schwarzen Pullover, schwarzer Hose und weißen Turnschuhen bekleidet. Zudem hatte er einen schwarzen Rucksack auf dem Rücken. Der kleinere Mann trug eine blaue Jeans, graue Sneakers und über dem schwarzen T-Shirt eine olivgrüne Jacke.

Hinweise nimmt die Polizei Köln unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.