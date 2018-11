Kreuztal – 3.500 Euro teures E-Bike aus Keller entwendet

(wS/ots) Kreuztal 12.11.2018 | 3500 € teures E-Bike aus Keller gestohlen

Unbekannte entwendeten am Freitagabend in der Zeit zwischen 19 und 23 Uhr ein rund 3.500 Euro teures E-Bike der Marke Cube Stereo Hybrid 120 HPA Pro 500 (Farbe blau- orange) aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses an der Kreuztaler Moltkestraße.

Die Polizei in Kreuztal ermittelt jetzt gegen die Täter und bittet dabei um sachdienliche Hinweise unter 02732-909-0.



