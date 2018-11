Müsen – Konzertankündigung Akkordeon-Orchester Siegerland

(wS/red) Müsen 04.11.2018 | Jahreskonzert Akkordeon-Orchester Siegerland 2018

Das Akkordeon-Orchester Siegerland (AOS) lädt am Sonntag, den 11. November 2018 zu seinem traditionellen Jahreskonzert ein.

Wie jedes Jahr bietet Ihnen das Akkordeon-Orchester alle Facetten der Musik, von der Klassik bis zur mitreißenden Unterhaltungsmusik, von der Ballade auch zu Rock und Pop. Neben Werken von Johann Christian Bach und Wolfgang A. Mozart beinhaltet das diesjährige Programm auch Werke von Elton John, Michael Jackson / Lionel Richie und ein Medley aus dem Musicalgenre.

Als besonderen Höhepunkt dürfen Sie sich in diesem Jahr auf die bezaubernde Stimme von Marion Bäumener freuen, die u.a. bei „Gabriella‘s Song“ aus dem Film „Wie im Himmel“ das Orchester mit ihrem Gesang unterstützen wird.

Lassen Sie sich an diesem Sonntagnachmittag mit unseren Melodien etwas Sonnenschein in die Herzen zaubern.

Das Konzert findet um 16.00 Uhr in der evangelischen Kirche in Hilchenbach-Müsen statt. Karten sind für 10 € (Kinder bis 14 Jahre 6 €) bei allen Aktiven, unter der Telefonnummer 02733 / 61185 und an der Kasse erhältlich.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier