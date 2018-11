Netphen – Autofahrer mit gleich zwei Smartphones am Steuer erwischt

(wS/ots) Netphen 10.11.2018 | | Mit zwei Handys am Steuer erwischt

„Auch nach über 40 Dienstjahren erlebt man immer noch neue Sachen“, das dachte sich am vergangenen Sonntag ein Beamter des Polizeibezirksdienstes Netphen, der um kurz nach 16 Uhr in Netphen im Bereich der L 729 einen in Richtung Kreisel fahrenden 55-jährigen PKW-Fahrer dabei ertappte, wie dieser während seiner Fahrt gleich zwei Smartphones in seinen beiden Händen (eins rechts, eins links) hielt und mit beiden hantierte.

Nachdem der aus dem Rheinland stammende Mann von dem Polizeihauptkommissar angehalten werden konnte, räumte der 55-Jährige den Verstoß auch ein. Offenbar benutzt der freiberuflich Tätige seinen PKW als ein Art rollendes Büro. Als Konsequenz seines gleich doppelten Fehlverhaltens muss er nun allerdings mit einer Anzeige der Polizei rechnen.

Anzeige/Werbung –

Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier