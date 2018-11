Neunkirchen – Versuchter Einbruch in Parfümerie – Polizei bittet um Hinweise

(wS/ots) Neunkirchen 14.11.2018 | Einbruchversuch endete mit 2000 € Sachschaden

In der Nacht auf Dienstag (13.11.2018) versuchten Unbekannte in eine Parfümerie an der Bahnhofstraße einzudringen. Die Einbrecher beschädigten dabei zwei Eingangstüren und hinterließen einen Schaden von rund 2000 Euro.

Das Siegener Kriminalkommissariat 5 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 0271-7099-0.

