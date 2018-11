Siegen – Drogen und Alkohol: Mann beleidigt Polizisten und leistet Widerstand

(wS/ots) Siegen 08.11.2018 | Alkohol und Drogen machen Aggressiv



Die Polizei musste am späten Mittwochabend in der Siegener Ypernstraße einen unter Drogen- und Alkoholeinfluss stehenden Mann in Gewahrsam nehmen. Zuvor hatte der 24-Jährige die Beamten im Rahmen eines Einsatzes massiv beleidigt und sich drohend und hochaggressiv vor ihnen aufgebaut.

Nachdem Appelle der Polizei, sich friedlich zu verhalten, nichts fruchteten, musste der Störenfried schließlich gefesselt der Wache zugeführt werden, wobei er noch Widerstand leistete.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.