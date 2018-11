Terminankündigung 6. Nacht-LK-Turnier des Tennisclub Wilgersdorf

(wS/red) Wilnsdorf 21.11.2018 |Einzigartiges Tennisturnier im Freizeitpark Höhwäldchen Wilnsdorf

Erfreulicherweise erneut ausgebucht ist am 24./25. November das 6. LK-Nachtturnier des Tennisclub Wilgersdorf im Freizeitpark Höhwäldchen Wilnsdorf. Die Herren um Titelverteidiger Stephan Zieten (LK 12, TC Wilgersdorf) haben bei dem in dieser Form einzigartigen Turnier in unserer Region wieder die Gelegenheit, an einem Abend/in einer Nacht zahlreiche Leistungsklassenpunkte zu sammeln.

Die ersten Spiele werden am Samstag um 18 Uhr beginnen. Dank des Sponsors Krombacher Brauerei können sich die Besten zudem auch wieder auf einige Sachpreise freuen. Der Eintritt für Zuschauer ist frei.

